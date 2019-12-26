Стало известно, как правильно заряжать смартфоны
Нехитрые правила по обращению с гаджетами рассказал изданию Business Insider директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.
Аккумулятор быстрее выйдет из строя не только из-за ночной зарядки. Его ресурсы будут сокращаться, если устройство не отключать от сети после достижения 100% емкости батареи.
Изнашивается она медленнее, если держать уровень заряда на 30-50%. Заряжать смартфон эксперт советует в утренние часы.
«Было бы очень полезно заряжать телефон утром или в любое время, но не оставлять его на ночь, чтобы получить 100%, — заметил Шульте.
«Старение» — нормальный процесс для литий-ионных аккумуляторов. Их срок службы, добавил специалист, ограничен в том числе из-за изменения химического состава батареи.
Даже если относиться к аккумулятору бережно, эффект от этого не будет заметен при смене телефона каждые два года или чаще.