Стало известно, как найти скрытую камеру в отеле при помощи смартфона

Уточняется, что камеры обычно устанавливают с преступными намерениями, так как использовать видеозаписи с них запрещено законом. Например, это можно сделать, чтобы узнать, где постоялец хранит ценные вещи.

Чаще всего подобная техника работает от Wi-Fi или от Bluetooth. Поэтому можно найти в настройки телефона и проверить, есть ли там устройства с подозрительными названиями. Например, в названии скрытой камеры может быть написано ее разрешение — 720р, 1080р и так далее. Если в номере есть роутер, можно попробовать отключить его из розетки и посмотреть, пропадут ли названия устройств.

Кроме того, существуют различные приложения для обнаружения источников сигнала Wi-Fi, распознавания шпионского оборудования и поиска скрытых камер, жучков и тому подобное.

Также можно использовать фонарик на смартфоне. Объективы камер отражают свет, поэтому можно заметить блики. Для этого нужно выключить весь остальной свет и осветить комнату.