Стало известно, где не стоит ставить холодильник

Названы места в доме, где не стоит ставить холодильник. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Во-первых, для этого не подходит балкон, так как он не отапливается. Нельзя ставить холодильник и рядом с батареями или духовкой. Тут тоже дело в температуре, но, наоборот, слишком высокой. Если других вариантов нет, стоит позаботиться о теплоизоляции.

Также на холодильник не стоит ставить телевизор, но это не полезно уже для самого телевизора. Можно повесить его на стену над холодильником при помощи кронштейна.