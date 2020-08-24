Стали известны цены на iPhone 12

Komiya «сливает» огромное количество инсайдов о различных новинках, главным образом компании Apple. По его источникам, линейка iPhone будет состоять из версий 12, 12 Pro, 12 Max и 12 Pro Max. У первых двух будут сдвоенные камеры, у 12 Max и 12 Pro Max — тройные.

Две последние модели будут доступны с памятью по 128, 256 и 512 гигабайт, в то время как покупателям 12 и 12 Pro смогут пользоваться памятью в 128 и 256 гигабайт.

Komiya утверждает, стоимость iPhone 12 будет начинаться с 700 долларов (для устройства с 128 гигабайт). За версию в 256 гигабайт отдать 800 долларов. Модели 12 Max будет стоить 800 и 900 долларов соответственно, а 12 Pro — 1000 и 1100. За самую «Крутую» версию новинки с доступной памятью в 512 гигабайт можно будет купить за 1300 долларов. Флагман 12 Pro Max обойдется в 1100, 1200 и 1400 за разные версии.

Ранее стало известно, что компания Apple планирует выпустить свои следующие iPhone на несколько недель позже, чем обычно. Ожидается, что они появятся в октябре, а не в сентябре, как обычно.