Стали известны сроки выхода новой Windows

В июне выйдет очередное обновление Windows 10. Система не получит крупных нововведений и будет посвящено улучшению качества работы и исправлению ошибок.

Журналисты издания Windows Latest обнаружили сроки выхода новой версии операционной системы на сайте проекта Chromium.

Обновление получит новое API (интерфейс программирования приложений, Application Programming Interface) для разработчиков. Также будет исправлена опасна уязвимость диспетчера ядра транзакцииKernel Transaction Manager (KTM).

Программисты начнут работать над обновлением Windows 10 21H1 в феврале этого года. В мае разработчики получат доступ к бета-версии ОС.

Microsoft официально представит новое обновление операционной системы Windows 10 осенью 2021 года. Однако изображения уже появились в Сети. Представители компании, что после обновлении безопасность и производительность в Windows 10 выйдет на новый уровень. Также появится темная тема для поиска. В единую колонку объединят меню «Пуск» и «Проводник», а панель задач станет проще. Пользователям пообещали, что появится долгожданная плавная анимация переходов между окнами.