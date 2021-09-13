Стали известны сроки начала массового выпуска планшетов на российском чипе «Скиф»

Массовое производство планшетов на первом российском микропроцессоре «Скиф» может быть запущено в 2023 году. По словам разработчиков, гаджеты на основе «Скифа» по своей производительности не будут уступать iPhone 6 и iPad Air.

Презентация нового российского процессора для мобильных устройств прошла 10 сентября, после этого сразу ряд компаний заявил о планах выпускать планшеты на базе «Скифа», сообщил РБК.

По словам советника председателя совета директоров российского производителя вычислительной техники ICL Сергея Свиридова, первые планшеты, работающие на этом микропроцессоре, намерены выпустить к середине 2022 года.

К концу следующего года создать первые серийные образцы планшета со «Скифом» рассчитывает также IT-компания «БайтЭрг». Массовое производство и выпуск устройств может быть организован к концу 2023 года.

Мобильный процессор создали специалисты российского центра проектирования микросхем НПЦ «Элвис». «Скиф» может использоваться в смартфонах, планшетах, умных камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах, а также в промышленной автоматизации.

Разработка этого чипа велась в течение четырех лет. Гендиректор НПЦ «Элвис» Антон Семилетов сообщил, что производительность телефонов и планшетов на основе «Скифа» будет примерно соответствовать iPhone 6 и iPad Air. Кроме того, этот микропроцессор обладает минимальным энергопотреблением.