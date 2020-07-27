Стали известны системные требования новой Windows

Как отмечается в сообщении, обновления будут поддерживать компьютеры на базе процессоров Intel десятого поколения: Intel Atom, Intel Core i9, i7, i5, и i3, Intel Xeon серии E-22, Celeron, Pentium. Также ОС можно будет установить на компьютеры на базе чипов AMD седьмого поколения, в том числе на линейках Athlon, Ryzen, EPYC и Opteron.

По словам специалистов, новую версию Windows оптимизируют для работы на портативных устройствах. В сообщении говорится о поддержке процессоров Qualcomm Snapdragon 850 и 8cx.

Широкомасштабное обновление операционной системы планируется в октябре или ноябре этого года. Новая версия получит название Windows 10 20H2.

В конце мая Microsoft анонсировала крупное обновление для операционной системы Windows 10. В ней не только улучшили имеющиеся функции, но и добавили новые.