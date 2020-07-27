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    27 июля 2020, 22:49

    Стали известны системные требования новой Windows

    Арина Гудилова

    Microsoft раскрыла системные требования обновленной версии операционной системы Windows. Об этом сообщил портал MyDrivers со ссылкой на специалистов компании.
    Стали известны системные требования новой Windows

    Как отмечается в сообщении, обновления будут поддерживать компьютеры на базе процессоров Intel десятого поколения: Intel Atom, Intel Core i9, i7, i5, и i3, Intel Xeon серии E-22, Celeron, Pentium. Также ОС можно будет установить на компьютеры на базе чипов AMD седьмого поколения, в том числе на линейках Athlon, Ryzen, EPYC и Opteron.

    По словам специалистов, новую версию Windows оптимизируют для работы на портативных устройствах. В сообщении говорится о поддержке процессоров Qualcomm Snapdragon 850 и 8cx.

    Широкомасштабное обновление операционной системы планируется в октябре или ноябре этого года. Новая версия получит название Windows 10 20H2.

    В конце мая Microsoft анонсировала крупное обновление для операционной системы Windows 10. В ней не только улучшили имеющиеся функции, но и добавили новые.

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