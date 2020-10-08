Стали известны преимущества сети 5G

Во-первых, новая сеть значительно быстрее. Для примера: за отрезок времени, который необходим для скачивания на устройстве 4G одного фильма, на устройстве 5G можно успеть скачать в несколько раз больше.

Также на устройствах 5G будет гораздо меньшая длительность задержки. То есть, будут быстрее подгружаться видео и станет удобнее играть в онлайн игры.

Кроме того, сеть 5G будет иметь большую емкость. Это означает, что при огромном количестве подключений она будет работать исправно в отличие от ее предшественников.

При всем при этом устройства 5G не будут разряжаться быстрее, несмотря на гораздо более высокую скорость передачи информации.

В России ходит множество слухов о вреде сети 5G. Якобы она вызывает различные болезни, например, рак или коронавирус. Тем не менее нет исследований, которые доказывают ее негативное влияние на людей. Сеть 5G не опаснее сети 4G и остальных ее предшественников.