Стали известны особенности САУ «Коалиция-СВ»

По данным издания, установку разработали в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник», который входит в концерн «Уралвагонзавод». Испытания «Коалиции-СВ» проводят в Нижегородской области на специальном полигоне.

Один из конструкторов «Буревестника» Василий Набатов напомнил, что при всех своих преимуществах (высокая степень бронирования, высокая проходимость, большая грузоподъемность) гусеничные носители имеют ряд недостатков.

«Вместе с тем колесная машина имеет ряд преимуществ: колесные машины могут использоваться на дорогах общего назначения, имеют большую мобильность, имеют больший ресурс по запасу хода, имеют очень высокий ресурс по сравнению с гусеничными носителями», — обратил внимание специалист.