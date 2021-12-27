Стали известны некоторые характеристики смартфона Xiaomi 12 Pro

За день до официального анонса смартфона Xiaomi 12 Pro на странице флагмана появилась информация о некоторых его характеристиках. Об этом написал сайт Gizchina.

Новый смартфон будет представлен в четырех цветах. Производители выбрали для него черный, розовый, зеленый и синий. Xiaomi 12 Pro внешне похож на базовую версию Xiaomi 12, однако имеет большую камеру и кнопки, сообщила «Газета.ru».

Экран Xiaomi 12 Pro составляет 6,7 дюйма и имеет разрешение 2K. В смартфон установлена камера с тремя 50-мегапиксельными датчиками изображения, а также 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Новинкой у Xiaomi 12 Pro будет система контроля температуры с жидкостным охлаждением.