Стали известны модели iPhone, которые не получат обновление до iOS 15

Большое обновление iOS 15, которое традиционно выпустят осенью, не получат три модели iPhone, выпущенные в 2015–2016 годах. Apple планировали прекратить поддерживать их еще в прошлом году.

Новая версия операционной системы не достанется владельцам iPhone 6s, 6s Plus и SE первого поколения. Все эти аппараты работают на процессоре А9. Их дебют произошел в 2015 году. Также обновления не получат владельцы планшетов iPad mini 4, Air 2 и ‌iPad‌ 5. Премьера мобильной операционной системы пройдет летом 2021 года.

Компания Apple до выхода iOS 14 заявляла, что для iPhone 6s, 6s Plus и SE первого поколения они перестанут выпускать обновления в 2020 году. Однако представители фирмы пошли навстречу пользователям и позволили владельцам этих телефонов продлить поддержку еще на год.

Ранее стало известно, что корпорация Apple приступила к разработке складной модели смартфона iPhone. В настоящий момент прототип устройства уже готов.

Павел Дуров не в восторге от техники Apple. Он призвал «яблочников» переходить на Android, пишет Ura.ru. Он заявил, что продукция Apple опасна для пользователя тем, что iOS может в любой момент заблокировать доступ к скачиванию приложений