Стали известны характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

Уже совсем скоро поклонники PlayStation увидят презентацию игровой консоли, а пока в Сети появились ее характеристики. Слив информации официальным назвать нельзя, но, может, именно такая начинка и будет в PS5.

Характеристики гаджета выложил пользователь имиджборда 4chan. Он написал, что тестирует игры и имеет доступ к девкитам PlayStation 5 и Xbox Series X.

По его информации, обе консоли порадуют покупателей примерно одинаковой производительностью. При этом видеоускоритель у PS5 будет помощнее. Оперативки тоже будет больше, 18 гигабайт против 16 у Xbox.

Твердотельный накопитель разработчики сделали у Sony емкостью 500 гигабайт, а у конкурента — один терабайт. В PlayStation производительность графической карты будет 12,6 терафлопса. В Xbox она составил 11,8 терафлопса.

В конце января британские СМИ, ссылаясь на разработчиков, сообщили, что презентация PlayStation 5 пройдет уже в феврале. Официальным слоганом консоли стала фраза «Время играть» (It’s time to play). По слухам, приставка появится в магазинах только в конце ноября этого года.

Microsoft показала новый Xbox в декабре 2019-го. Пользователи успели сравнить консоль с коробкой, холодильником, а кому-то она напомнила пепельницу.