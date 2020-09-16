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    16 сентября 2020, 11:47

    Стали известны характеристики первого камерофона Samsung Galaxy F

    Артур Блянихов

    Южнокорейская компания Samsung готовится к запуску новых смартфонов линейки Galaxy F в Индии. Их будут позиционировать как недорогие камерофоны, передает «ФедералПресс».
    Стали известны характеристики первого камерофона Samsung Galaxy F

    По данным издания, смартфон получил экран с каплевидным вырезом. Кнопки регулирования громкости и включения/блокировки находятся справа. Слот для SIM-карты располагается слева. Аудиоразъем 3,5 мм, порт USB-C и громкоговоритель установлены в нижней части.

    Сканер отпечатков пальцев и прямоугольный блок камеры, оснащенный светодиодной вспышкой и тремя датчиками изображения размещены с тыльной стороны устройства. Также смартфон получил отдельный слот для карты памяти microSD.

    Отмечается, что новинка построена вокруг однокристальной системы Exynos 9611 и оснащена операционной системой Android 10. Размер оперативной памяти составляет 6ГБ.

    Ранее стало известно, что американское предприятие Motorola намерено выпустить бюджетный смартфон с поддержкой 5G и необычным названием Kiev. Смартфон получит новейшую платформу SoC Snapdragon 690, которую анонсировал Qualcomm летом 2020 года. Kiev сможет работать в мобильных сетях пятого поколения.

    Новости SMI.FM