Стали известны характеристики камеры, снявшей дно Марианской впадины

Уникальную камеру КТ-1200 разработали на заводе «Энергия» холдинга «Росэлектроника». Ее основные характеристики: цветное изображение в формате 2К с углом обзора 65 градусов. Благодаря этому камера может применяться на глубинах до 12 тысяч метров и является единственной российской камерой, способной работать при давлении более 60 мегапаскалей.