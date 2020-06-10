10 июня 2020, 09:49
Стали известны характеристики камеры, снявшей дно Марианской впадины
Камера на глубоководном автономном аппарате «Витязь», которая сфотографировала дно Марианской впадины, выдерживает давление более 60 мегапаскалей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).
Уникальную камеру КТ-1200 разработали на заводе «Энергия» холдинга «Росэлектроника». Ее основные характеристики: цветное изображение в формате 2К с углом обзора 65 градусов. Благодаря этому камера может применяться на глубинах до 12 тысяч метров и является единственной российской камерой, способной работать при давлении более 60 мегапаскалей.