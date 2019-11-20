Стали известны главные темы Недели российского интернета

Главной темой обсуждения Russian Internet Week 2019 станет то, чем сегодня живет Рунет и о чем думает интернет-бизнес. Неделя российского интернета в 2019 году стартует 12 декабря.

В этом году RIW пройдет в 12-й раз. Мероприятие объединит крупных отраслевых игроков, их проекты, инвесторов и представителей государства. Неделя российского интернета, по традиции, станет площадкой для конструктивного профессионального диалога, межотраслевого общения, диалога с властью, обмена опытом и достижениями IT-сферы.

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С 2019 года RIW приобретает статус важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли. Помощник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков объявил, что в этом году форум станет площадкой для обсуждения национальной программы «Цифровая экономика».

«В рамках Недели российского интернета мы намерены подвести итоги 2019 года — во многом подготовительного к полноценной реализации программы. Расскажем о подключении первых 20 тысячах социально значимых объектов к высокоскоростному интернету, о том, как выстроена система мер поддержки „сквозных“ цифровых технологий, и т. д. Кроме того, обсудим вызовы и задачи на 2020 год. Многие проекты, которые в этом году находились на стадии проектных работ, тестирования и пилотирования, в 2020-м перейдут в полноценную реализацию», — рассказал Новиков.

Он сообщил, что в рамках деловой части будут обсуждаться ключевые направления национальной программы: цифровые суперсервисы, вопросы подготовки кадров для цифровой эпохи, развитие инфраструктуры для цифровой экономики и проблемы информационной безопасности. Отедельное внимание будет уделено теме развития сквозных цифровых технологий. Для обеспечения единого стратегического подхода к развитию СЦТ в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» сформированы дорожные карты по семи направлениям: нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, компоненты робототехники и сенсорика, технологии виртуальной и дополненной реальностей, технологии беспроводной связи.

«Программа форума в этом году будет насыщена смыслами, обсуждениями и аналитикой. Только в первый день RIW мы планируем рассказать о главных цифрах экономики Рунета, аспектах цифровой экономики, Sharing Economy, а также презентовать в рамках Недели российского интернета исследования на темы: „Искусственный интеллект в бизнесе и ретейле“, „Экосистема / экономика мобильных приложений в России (Jobs In Apps 2019)“, „Цифровые компетенции музейных сотрудников“, „Дайджест ‚Право в IT‘“. А также расскажем про тренды Рунета 2020 и представим визионерский Hot-лист 2020», — объявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

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Программа RIW будет поделена на несколько блоков. В рамках Digital Ads day будут секции на следующие темы: «Кейсы перформанс маркетинга», «Мобайл — точка входа всех рекламных коммуникаций», «Маркетинг в киберспорте», «Трафик есть, что дальше?».

В ходе блока Influencer Marketing day будет рассказываться о работе с блогерами: «Международные кейсы Influencer Marketing», «Как агентства по работе с блогерами обманывают бренды», «Подходы, бенчмарки и тренды в Influencer Marketing», «Механики раскрутки блогеров».

Спикеры секции Digital Transformation поделятся опытом успешной трансформации бизнеса в условиях цифровизации. В программе секции по темам: «Цифровая трансформация транспорта», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Супер-сервисы»,

На секции PR, GR and Media будут представлены такие темы: «PR корпораций», «Медиа в современном обществе», «Зачем в 2020 году нужен веб–сайт?»

В программе блока «Малый и средний бизнес» следующие темы: «Женщины в бизнесе», «Выход российской компании на международный рынок», «Маркетинговая стратегия для малого и среднего бизнеса», «Программы государственной поддержки».

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Спикеры блока Product Day подготовили доклады и кейсы на следующие темы: «Команда продукта в IT-проектах», «Продуктовый дизайн: бизнес, пользователи, технологии», «Продуктовый дизайн: технологии и аналитика».

В программе Tech Show Day — «Цифровой урбанизм: что ждет умные города?», «Главная секция о технологиях и людях — 2019», «Роботы и VR/AR технологии».

Также будет насыщенный блок про электронную коммерцию eCom Day. В программе секции на тему: «Маркетплейсы для интернет-торговли», «Инновационные модели ведения бизнеса», «Применении технологий ИИ в ретейле».

Спикеры Sharing economy day — за осознанное потребление. Секции блок-конференции: «Презентация исследования Sharing economy 2019», «Настоящее и будущее C2C торговли — какое оно в России?», «Шеринг в сфере транспорта: рост мобильности в мегаполисе».

Блок SMB Day подойдет для собственников бизнеса и менеджеров. В программе секции на темы: «Портал поставщиков: точка входа на рынок „малых“ закупок», «Аналитика соцсетей — цифры и тренды 2019/2020», «Инвестиции, развитие и проблемы ИТ-бизнеса в России».

В этом году особый акцент сделан на выстраивание эффективного B2G диалога.

Ключевой идеей Russian Internet Week стала важность IT-технологий для граждан и делового сообщества, «электронный импульс» для улучшения жизни россиян и развития интернет-бизнеса.

«Москва на форуме будет представлять особую концепцию, вписанную в обновленный формат недели. Это вариант развития технологичного мегаполиса в современном мире — города, близкого своим жителям, интересного туристам, полезного науке, бизнесу, экономике. Столица покажет собственный цифровой уровень, основанный на изучении глобальных практик, но освоенный на месте», — отметил руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

RIW-2019 пройдет 12–13 декабря в Москве, в Центре Международной Торговли (ЦМТ).