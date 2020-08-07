Стала известная самая популярная электронная книга у петербуржцев

Это книга Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Автором самой популярной аудиокниги также стал Мэнсон с произведением «Все хреново».

В Москве первое место занял бестселлер Джена Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».