07 августа 2020, 15:43
Стала известная самая популярная электронная книга у петербуржцев
Аналитики сервиса MyBook назвали электронную книгу, которая пользуется наибольшей популярностью у жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Это книга Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Автором самой популярной аудиокниги также стал Мэнсон с произведением «Все хреново».
В Москве первое место занял бестселлер Джена Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».