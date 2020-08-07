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    07 августа 2020, 15:43

    Стала известная самая популярная электронная книга у петербуржцев

    Дарья Морозова

    Аналитики сервиса MyBook назвали электронную книгу, которая пользуется наибольшей популярностью у жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Это книга Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Автором самой популярной аудиокниги также стал Мэнсон с произведением «Все хреново».

    В Москве первое место занял бестселлер Джена Синсеро «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед».

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