Стала известна цена новых Xbox Series X и Xbox Series S

По данным издания, игровые консоли появятся в продаже в ноябре. Стоимость Xbox Series X составит 499 долларов (37 700 рублей), а Xbox Series S можно будет купить за 299 долларов (22 600 рублей). Отмечается, что оба устройства любители игр смогут приобрести в рассрочку.

В первых числах сентября компания NVIDIA анонсировала новые игровые видеокарты серии RTX 3000, которые будут гораздо мощнее карт предыдущего поколения.

Всего будет три карты нового поколения: GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090. Первая поступит на отечественный рынок уже в октябре. Ее стоимость будет начинаться от 45 490 рублей.

Продажи RTX 3080 в России стартуют 17 сентября. Цена этой видеокарты составит 63 490 рублей. На самую мощную придется потратить 136 990 рублей. RTX 3090 можно будет купить с 24 сентября.