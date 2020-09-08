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    08 сентября 2020, 12:24

    Стала известна цена новых Xbox Series X и Xbox Series S

    Артур Блянихов

    На сетевом ресурсе Windows Central появилась информация, что продажи игровых приставок Xbox Series X и Xbox Series S стартуют в ноябре. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

    По данным издания, игровые консоли появятся в продаже в ноябре. Стоимость Xbox Series X составит 499 долларов (37 700 рублей), а Xbox Series S можно будет купить за 299 долларов (22 600 рублей). Отмечается, что оба устройства любители игр смогут приобрести в рассрочку.

    В первых числах сентября компания NVIDIA анонсировала новые игровые видеокарты серии RTX 3000, которые будут гораздо мощнее карт предыдущего поколения.

    Всего будет три карты нового поколения: GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090. Первая поступит на отечественный рынок уже в октябре. Ее стоимость будет начинаться от 45 490 рублей.

    Продажи RTX 3080 в России стартуют 17 сентября. Цена этой видеокарты составит 63  490 рублей. На самую мощную придется потратить 136  990 рублей. RTX 3090 можно будет купить с 24 сентября.

    Новости SMI.FM