14 февраля 2020, 13:01
Стала известна точная дата выхода игры Half-Life: Alyx
Компьютерная игра Half-Life: Alyx выйдет на платформе Steam 23 марта 2020 года, передает «Газета.ru» со ссылкой на Twitter разработчика.
По данным издания, игра станет приквелом второй части, поскольку ее действие будет разворачиваться между событиями Half-Life и Half-Life 2. Помощница Гордона Фримена Аликс Вэнс станет главным героем нового шутера. Отмечается, что игра будет доступна только на гарнитурах VR. Ее стоимость составит чуть больше одной тысячи рублей.