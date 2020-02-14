Стала известна точная дата выхода игры Half-Life: Alyx

По данным издания, игра станет приквелом второй части, поскольку ее действие будет разворачиваться между событиями Half-Life и Half-Life 2. Помощница Гордона Фримена Аликс Вэнс станет главным героем нового шутера. Отмечается, что игра будет доступна только на гарнитурах VR. Ее стоимость составит чуть больше одной тысячи рублей.