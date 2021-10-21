Стала известна судьба смартфонов Samsung после решения об их запрете в России

Samsung сможет уладить ситуацию с запретом продажи смартфонов в России из-за патентного спора по технологии платежного сервиса Samsung Pay. Такое мнение в беседе с «360» высказал шеф-редактор журнала «Мобильные коммуникации» Леонтий Букштейн.

Смартфоны Samsung в России продаются очень хорошо. По словам эксперта, техника бренда входит в пятерку самых продаваемых.

«Такому серьезному игроку рынка „красную карточку“ показывать, наверное, не совсем приятно и регуляторам. Но до сих пор не было никаких неразрешимых конфликтов с этой компанией как раз. Даже удивительно, что вдруг она попала в число тех, с которыми нужно разбираться. Я думаю, в течение не очень большого времени договорятся», — сказал Букштейн.

Выталкивать такого игрока с рынка нет никакой цели, по мнению журналиста. Просто нужно соответствовать имеющимся требованиям в стране. Зарубежные компании не должны вести деятельность так, как им угодно.

«Нужно делать все-таки так, как предписывает законодательство большой страны», — подчеркнул эксперт.

Арбитражный суд Москвы в июле запретил использование сервиса Samsung Pay, удовлетворив иск швейцарской компании Sqwin SA, которая является правообладателем технологии, охраняемой российским патентом. Вместе с этим под запрет на ввоз в Россию попали устройства компании, которые поддерживают сервис. Сегодня стало известно, что в этот перечень внесли 61 модель смартфонов, включая новейший Samsung Galaxy Z Flip.