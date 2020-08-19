19 августа 2020, 13:17
Стала известна стоимость нового Mercedes-Maybach GLS
Открыт предзаказ в России на новый кроссовер премиум-класса Mercedes-Maybach GLS. Об этом сообщило издание «Авторевю».
По данным портала «Экономика сегодня», стоимость автомобиля составит 14 миллионов 330 тысяч рублей. Известно, что у авто множество опций, большинство из которых оправдывает эту цену.
Также кресла в салоне машины отделаны кожей наппа. Другими отличительными чертами интерьера стали панорамная крыша и контурная подсветка салона.