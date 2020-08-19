Стала известна стоимость нового Mercedes-Maybach GLS

По данным портала «Экономика сегодня», стоимость автомобиля составит 14 миллионов 330 тысяч рублей. Известно, что у авто множество опций, большинство из которых оправдывает эту цену.

Также кресла в салоне машины отделаны кожей наппа. Другими отличительными чертами интерьера стали панорамная крыша и контурная подсветка салона.