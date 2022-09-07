Стала известна стартовая цена новых смарт-часов Apple Watch Series 8 | 360°

Технологии 07 сентября 2022, 20:52 (обновлено: 07 сентября 2022, 22:02) Поделиться Telegram

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Viber Стала известна стартовая цена новых смарт-часов Apple Watch Series 8 Компания Apple презентовала новые смарт-часы Apple Watch Series 8 Apple.com

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Компания Apple 7 сентября выпустила презентацию новых смарт-часов Apple Watch Series 8. Видеоролик доступен на официальном сайте производителя, в нем подробно рассмотрены достоинства нового гаджета.

Смарт-часы восьмой серии переняли дизайн от прошлого поколения, однако экран стал значительно больше. Производитель утверждает, что корпус устройства водо-, пыленепроницаемый и ударопрочный. В часах установлен новый акселерометр, они также могут отслеживать температуру тела во время бодрствования и сна.

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Часы смогут контролировать состояние владельца и послать сигнал в службу спасения и избранным контактам в случае опасной ситуации.

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Apple, помимо стандартной версии, представила Apple Watch Ultra в титановом корпусе и с повышенной степенью защиты. Корпус этой модели значительно более массивный с крупными органами управления.

Все версии Apple Watch Ultra выпускаются с eSIM, производитель анонсировал минимум 36 часов работы от одного заряда аккумулятора.

Также Apple выпустил второе поколение Apple Watch SE, стартовая стоимость гаджета составляет 249 долларов. Версии в алюминиевом корпусе без eSIM будут стоить 399 долларов. Старт продаж намечен на 16 сентября.

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