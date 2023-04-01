Технологии 01 апреля 2023, 04:04 Стала известна оценка эффективности мер поддержки IT-компаний «Известия»: доходы представителей IT-отрасли выросли на 35,3% по итогам года РИА «Новости»

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Доходы российских разработчиков ПО и других представителей IT-сферы выросли в суммарном выражении на 35,3% по итогам прошлого года или на 615,5 миллиарда рублей по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По мнению экспертов, быстро решить целый набор серьезных проблем удалось совместными усилиями государства, операторов госпрограмм и бизнеса. В результате были выработаны реальные меры поддержки отрасли.

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Самой востребованной мерой стала программа грантов для пилотного внедрения IT-решений. Оператором меры выступил фонд «Сколково», сама программа была не новой, но в прошлом году претерпела существенные изменения. Она сфокусировалась на поддержке замещения ключевого ПО с иностранного на российское.

«Это была самая востребованная мера поддержки как c точки зрения спроса со стороны промышленных компаний, так и по объему распределенных средств по всем мерам поддержки, которыми мы оперируем», — рассказали газете в фонде.

Поддержку в первую очередь получают цифровые решения в области непрерывного функционирования отраслей и безопасности страны.

Гранты стали самой «кассовой» программой мер поддержки IT-отрасли. В 2022 году 440 проектов по разработке и внедрению российских решений получили более 21 миллиардов рублей в рамках программы. Из них — 20 особо значимых проектов на сумму 13,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что оборонная промышленность, ретейл и банковская сфера сейчас больше других нуждаются в специалистах по искусственному интеллекту.