Стала известна дата нового запуска спутников Starlink

SpaceX назвала дату, на которую запланирована очередная попытка запуска на орбиту ракеты-носителя Falcon 9, с партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

По информации специализированного сайта Spaceflight Now, запуск 13-й по счету группы интернет-спутников Starlink планируется 5 октября в 07:51 по времени Восточного побережья США (14:51 по Москве). Он пройдет со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде, пишет «Интерфакс».

Эта попытка станет пятой, начиная с середины сентября. Предыдущие запуски откладывались из-за технических проблем и неблагоприятных погодных условий.

Ранее SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GPS III. Запуск Falcon 9 должен был состояться с космодрома на мысе Канаверал в 21.43 по местному времени (04.43 по Москве). ЦУП дал команду отмены запуска за две секунды до старта. Прямая трансляция проводилась на сайте компании.