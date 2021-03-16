Стал известен срок запуска ракеты «Рокот» без украинских комплектующих

Первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот» состоится во второй половине 2022 года. Он будет осуществлен без украинских комплектующих.

Об этом рассказали на интернет-странице оператора пусковых услуг. В сообщении говорилось, что запуски ракеты-носителя «Рокот-М» начнутся во второй половине 2022 года. Компания выполняет заказы на пусковые услуги.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» имеет изначальную массу более ста тонн и способна доставлять на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до двух тонн. Ракета имеет три ступени: первые две являются ускорительными блоками ракеты РС-18, а третья — разгонным блоком «Бриз-КМ».

Носитель собран по конверсионной технологии на базе снимаемых с вооружения межконтинентальных баллистических ракет РС-18. Ракета и носитель производятся «Центром Хруничева» в Москве, а система управления для разгонника создавалась украинским «Хартроном» в Харькове.

В июне стало известно, что Россия возобновит производство ракет «Рокот», которое прекратилось после 2014 года. Ранее аппаратура для нее создавалась совместно с Украиной в Харькове. Планировалось, что они заменят взятые на вооружение баллистические РС-18Б «Стилет». Это связывали с успехами Илона Маска.