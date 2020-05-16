США заявили о новых ограничениях для Huawei

США анонсировали новые санкции на экспорт американских технологий для китайского концерна Huawei. После их введения, иностранные компании, использующие американские технологии, должны получить специальные лицензии для поставки в Huawei.

Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Госсекретарь отметил, это позволит предотвратить «подрыв экспортного контроля и закроет лазейку, благодаря которой Huawei эксплуатировала американские технологии».

Помимо этого Помпео снова обвинил китайскую компанию в том, что она помогает Ирану обходить американские санкции.

С мая 2019 года Минпромторг США запретил китайскому концерну закупать оборудование и технологии американского производства. Вашингтон обвиняет китайскую компанию в шпионаже и краже интеллектуальной собственности.

В начале марта американские власти продлили лицензию, позволяющую компаниям поставлять Huawei продукцию, которая не затрагивает нацбезопасность страны.