    16 мая 2020, 02:51

    США заявили о новых ограничениях для Huawei

    Арина Гудилова

    США анонсировали новые санкции на экспорт американских технологий для китайского концерна Huawei. После их введения, иностранные компании, использующие американские технологии, должны получить специальные лицензии для поставки в Huawei.

    Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

    Госсекретарь отметил, это позволит предотвратить «подрыв экспортного контроля и закроет лазейку, благодаря которой Huawei эксплуатировала американские технологии».

    Помимо этого Помпео снова обвинил китайскую компанию в том, что она помогает Ирану обходить американские санкции.

    С мая 2019 года Минпромторг США запретил китайскому концерну закупать оборудование и технологии американского производства. Вашингтон обвиняет китайскую компанию в шпионаже и краже интеллектуальной собственности.

    В начале марта американские власти продлили лицензию, позволяющую компаниям поставлять Huawei продукцию, которая не затрагивает нацбезопасность страны.