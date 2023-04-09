Технологии 09 апреля 2023, 02:17 США за много лет не смогли разгадать состав сплава российских двигателей РД-180 Глава Курчатовского института Ковальчук: США не разгадали состав сплава двигателей РД-180 РИА «Новости»

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Американцы так и не смогли определись состав сплава ракетных двигателей РД-180, которые им поставлялись. Об этом, выступая в Политехническом университете Петра Великого, рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Его слова привело РИА «Новости».

«До сих пор американцы покупают наши ракетные двигатели РД-180, <…> мы их продаем много лет. Они его разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут», — сказал он.

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По заявил эксперт, немногие страны могут производить двигатели для космической и авиастроительной отраслей. Это связано с тем, что сложно создать правильный сплав.

Ранее стало известно, что уже в 2024 году начнется серийный выпуск самолетов МС-21, оснащенных российскими двигателями ПД-14. При этом сами силовые установки уже впускаются серийно на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Перми.