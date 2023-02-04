Технологии 04 февраля 2023, 20:19 США создали спутники-шпионы для ведения космической войны Wired: космические войска США готовят к запуску два спутника-шпиона Unsplash

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Запуск первых частных спутников-шпионов, разработанных в рамках стартапа компании True Anomaly, планируется провести в США. Об этом сообщило издание Wired.

По данным журналистов, два космических аппарата орбитального преследования хотят вывести на низкую околоземную орбиту. Их запуском будет заниматься компания SpaceX. Спутники не собираются оснащать пушками или лазерными бластерами.

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Во время тестового запуска аппараты будут вести отслеживание друг друга в радиусе нескольких сотен метров. Спутники-шпионы оснастят рулевыми двигателями, радарами и мультиспектральными камерами.

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Представители True Anomaly рассказали, что аппараты разработали для ведения космической войны. Они смогут устраивать кибератаки и использовать методы радиоэлектронной борьбы. Однако подобная деятельность может спровоцировать столкновение различных объектов на околоземной орбите.

Ранее стало известно, что запуск нового белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли состоится в 2028 году. Космический аппарат будет иметь разрешение съемки земной поверхности 35 сантиметров.