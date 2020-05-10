США сообщили о взрыве российского бака в космосе

Взрыв бака произошел между 7 и 9 часами утра по московскому времени. Разрушение не было связано со столкновением с другим объектом. Специалисты отслеживают 65 связанных обломков, сказано в сообщении.

До взрыва бак находился на орбите с максимальной высотой 3606 километров над земной поверхностью.

На днях ученые обнаружили ближайшую к нашей планете черную дыру. Она находится в созвездии Телескопа на расстоянии около тысячи световых лет от Земли. Масса черной дыры оценивается минимум в 4,2 масс Солнца. В данный момент объект не поглощает вещество из космоса. Обнаружить его удалось, наблюдая за молодой звездой HR 6819, яркость которой периодически менялась. Исследователи выяснили, что это небесное тело состоит из двух небольших голубых светил, которые вращаются на небольшом расстоянии друг от друга.

Далее астрономы обнаружили третий объект в системе, невидимый во всех частях электромагнитного спектра. Он и оказался черной дырой.