США решат судьбу TikTok и WeChat в ближайшие недели

Власти США примут решение в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и остальных в течение нескольких недель. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу аппарата Белого дома Марка Мидоуса.

Он отметил, что несколько специалистов в администрации изучают риски для национальной безопасности, которые несут приложения.

«Особенно применительно к сбору информации об американских гражданах иностранным противником. Не думаю, что для принятия действий есть какой-то установленный дедлайн, но, полагаю, мы рассчитываем на недели, не месяцы», — подчеркнул он.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Соединенных Штатах задумались о блокировки социальной сети TikTok. По мнению американских властей, приложение может использоваться правительством Китая в шпионских целях.

Администрация сервиса отрицает обвинения о сборе данных, уверяя, что приложение полностью надежно для пользователей. Заявления о проблемах безопасности, по данным компании, не являются точными.