Технологии 10 декабря 2022, 11:53 США представили истребитель B-21 Raider Defense.gov

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Американская компания Northrop Grumman продемонстрировала истребитель шестого поколения B-21 Raider. Об этом сообщило издание Infosmi.

«Вместе с самолетом презентуем следующее поколение технологии „стелс“, разработанной для решения самых сложных задач», — рассказала генеральный директор компании Кэти Уорден.

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Отличительными характеристиками бомбардировщика являются маневренность и малозаметность. Подробности его технических возможностей пока неизвестны, заключило «Утро.ру».

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