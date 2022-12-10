10 декабря 2022, 11:53
США представили истребитель B-21 Raider
Американская компания Northrop Grumman продемонстрировала истребитель шестого поколения B-21 Raider. Об этом сообщило издание Infosmi.
«Вместе с самолетом презентуем следующее поколение технологии „стелс“, разработанной для решения самых сложных задач», — рассказала генеральный директор компании Кэти Уорден.
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Отличительными характеристиками бомбардировщика являются маневренность и малозаметность. Подробности его технических возможностей пока неизвестны, заключило «Утро.ру».
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