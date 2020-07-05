США получили замену российскому ракетному двигателю РД-180

Подрядчик NASA компания United Launch Alliance получила первый ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог РД-180. Двигатель создала корпорация Blue Origin Джеффа Безоса.

BE-4 пока не вошел в серию, уже поставленный двигатель послужит для испытаний с ракетой-носителем Vulcan Centaur. В течение месяца Blue Origin планирует поставить второй двигатель этого типа.

По контракту, заключенному между United Launch Alliance и «Энергомашем», в 2020 году российское предприятие поставит в США шесть ракетных двигателей РД-180. Их установят на американские ракеты Atlas. Российские специалисты считают, что США понадобятся РД-180 до 2025 года.

В новых ракетах Vulcan Centaur будут использовать уже двигатели BE-4. «Ракета United Launch Alliance нового поколения готова к запуску в 2021 году!» — сообщила корпорация в Twitter.

«Роскосмос» ранее раскритиковал корабль Crew Dragon Илона Маска из-за того, что туалет в нем находится за шторкой, а не в отдельном отсеке, как в «Союзах».