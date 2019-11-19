США отказались летать на «Союзе». Но это не критично

Американские астронавты могут не попасть на МКС в 2020 и 2021 годах. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал «360», что из-за этого Россия потеряет большие деньги.

В среднем за каждого астронавта на борту «Союза» российская сторона получала 85 миллионов долларов.

«Сама по себе ситуация такая, что „Союз“ прекращают использовать как средство доставки иностранных граждан на МКС. А это очень большая потеря для нас. <…> Деньги, которые они платят за это кресло (место на корабле — прим. ред.), очень хорошие. Они окупают весь полет, в том числе и наших космонавтов», — заметил Моисеев.

По его словам, сейчас Роскосмос пытается найти альтернативу сотрудничеству с NASA. Но пока речь может идти больше о «случайных» полетах, больше связанных с космическим туризмом.

США, со своей стороны, надеются запустить два новых корабля в первом квартале следующего года, пояснил глава Института космической политики. И если все пойдет по плану, то в креслах на российских ракетах американцы уже нуждаться не будут.

«Если пойдет не по плану, то есть несколько вариантов решения. Например, они закупят у нас кресла. Крайний вариант, самый неприятный — им придется законсервировать их сегмент. Если станция остается без экипажа, ее консервируют. Это специальный комплекс работ, который позволяет станции перейти в ждущий режим. И здесь речь идет только об американском сегменте», — пояснил Моисеев.

Астронавтов не пустят на борт «Союза». На МКС полетят российские экипажи Подробнее

К антироссийским санкциям происходящее, заключил он, отношения не имеет. Ситуация была довольно предсказуемой и раньше.

Летчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев не совсем согласился с Моисеевым и назвал процесс нормальным.

«Для нас ничего страшного. Да, мы зарабатываем на этом деньги. Может быть, у нас будет какой-то нестабильный заработок. <…> Мы можем приобрести тех же самых космических туристов. <…> Нормальный процесс, коммерческий», — сказал Сураев.

Он заметил, что Соединенные Штаты «движутся своим путем» и намерены запустить в космос собственные корабли. Больших проектов, по словам летчика-космонавта, у США много, а первые должны были быть реализованы чуть ли не летом 2019 года.

Свято место пусто не бывает. Думаю, многие страны заинтересованы, чтобы отправить своих граждан в космос и получить какой-то опыт Максим Сураев летчик-космонавт.

Решение, добавил собеседник «360», едва ли можно назвать окончательным: все зависит от техники, которая может отказывать. Тогда, скорее всего, сотрудничество возобновится. Если нет — Россия найдет выход из положения.