Технологии 13 марта 2023, 07:49 Срок гарантийного ремонта техники Apple увеличится до двух месяцев «Известия»: срок гарантийного ремонта техники Apple может вырасти до двух месяцев РИА «Новости»

Читать 360tv в

Срок гарантийного ремонта техники Apple может продлиться до двух месяцев для россиян. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

Издание уточнило, что причина увеличения сроков ремонта связана с решением компании не продлевать действующие соглашения с российскими авторизованными сервисными центрами. Документы действуют до конца марта.

Реклама

«С апреля, получив устройство на гарантийный ремонт, сервисный центр будет связываться с новым зарубежным партнером Apple и отправлять устройство ему», — рассказал один из источников.

Реклама

он обратил внимание, что из-за этого сроки ремонта пролонгируют до двух месяцев.

В начале марта стало известно, что уже активированные iPhone начали продаваться в России. Ранее Apple прекратила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в РФ, так как запчастей нет, их завоз в ближайшее время не ожидается.