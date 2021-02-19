Среди эмодзи Apple появятся бородатые женщины

Бета-версия iOS 14.5 получила новые эмодзи от компании Apple. Они входят в выпуск Emoji 13.1 Консорциума Unicode, сообщило издание The Verge.

Иконки с людьми получили большее количество вариаций тональности кожи. Среди них есть «группа» эмодзи, которая изображает женщин с бородой.

У шприца привычную красную жидкость заменили на прозрачную. В Сети предположили, что рисунок стал отсылкой к вакцине от коронавируса.

Добавили в новой версии ПО «сердечек» и эмоций, а наушники теперь выглядят AirPods Max.

Бета-версия iOS 14.5 также содержит небольшое изменение в приложении Apple Music. В прошивку включили и другие полезные дополнения: поддержку новых консолей Xbox и PlayStation, возможность установить службу потоковой передачи музыки Siri по умолчанию на Spotify и разблокировать телефон при помощи Apple Watch.

Операционные системы iOS 14.5 и iPadOS 14.5 появятся в публичном доступе позднее.