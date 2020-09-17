SpaceX отменила намеченный на 17 сентября запуск спутников Starlink

Американская космическая корпорация SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9, который должен был состояться в четверг, 17 сентября. Ракета доставляет новую партию микроспутников Starlink на орбиту.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока. Источник фото: SpaceX

«Сегодняшний запуск Starlink не состоится из-за [возможных] проблем при возвращении [на Землю первой ступени ракеты и головного обтекателя]», — сказано в Twitter компании.

Там отметили, что с ракетой проблем нет. Скорее всего ее запустят в следующее окно старта — в пятницу в 13:57 по времени Восточного побережья США (20:57 мск).

Starlink — это сеть спутников, предназначенных для обеспечения доступом в интернет пользователей на всей планете. Она полностью окружит Землю. Каждый спутник в системе весит не более 500 килограммов.