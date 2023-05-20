Технологии 20 мая 2023, 10:33 Спутники рассекретили китайский сверхзвуковой беспилотник для слежки за Тайванем Defense News: спутник засек китайский сверхзвуковой разведывательный беспилотник WZ-8 Викимедиа

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Космический спутник засек на авиабазе Луань в китайской провинции Аньхой сверхзвуковой разведывательный беспилотник WZ-8. Он предназначен для полетов над Южной Кореей и Тайванем, сообщило издание Defense News.

Спутниковый снимок сделала компания Planet Labs. На нем возле одного из двух недавно построенных ангаров заметили объект, похожий на китайский сверхзвуковой разведывательный беспилотник WZ-8.

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Авиабаза Луань простаивала, но недавно военные начали ее модернизировать — постелили новое покрытие взлетно-посадочной полосы длиной 3200 метров, расширили рулежные дорожки, построили навесы и ангары, оборудовали объекты для проверки боеприпасов перед погрузкой на авиатехнику.

На Луане базируется 29-й авиаполк 10-й бомбардировочной дивизии ВВС Народно-освободительной армии Китая, который применяет бомбардировщики Xi’an H-6K и H-6M. Последний сделали основным средством запуска WZ-8 — беспилотник прикрепили к его фюзеляжу, чтобы сбрасывать с большой высоты. Издание выяснило, что китайские военные могли использовать его для разведки в районе Южной Кореи и Тайваня.

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