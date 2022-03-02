Роскосмосу предложили арестовать спутники OneWeb

Если корпорация OneWeb не даст гарантий Роскосмосу о неприменении собственных спутников OneWeb в военных целях, то российская компания должна их арестовать. Об этом «Газете.ru» заявил кандидат технических наук, член Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Он прогнозирует, что OneWeb откажется давать такие гарантии, так как есть уже заключенные контракты. В такой ситуации запуск спутников на российской ракете «Союз-2.1б», запланированный на 5 марта с космодрома Байконур, представляется маловероятным.

«Даже в нормальной ситуации такие гарантии трудно дать. Поэтому я не вижу шансов, думаю, что пуска не будет», — заявил Ионин.

Эксперт предположил, что спутники OneWeb имеют двойное предназначение: как для первичной цели — обеспечения связи, так и военных целей.

«Все системы связи, как и системы наблюдения, двойного назначения. У того же Iridium якорными потребителями являются спецслужбы США», — рассказал он.

Ионин предложил арестовать все 36 запланированных к запуску спутников, разобрать и изучить начинку.

Ранее Рогозин заявил в эфире канала «Россия 24», что пуск «Союза-2.1б» не состоится, если Роскосмос до 21:30 по московскому времени 4 марта не получит от OneWeb гарантий о неприменении спутников в военных целях.