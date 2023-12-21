Технологии 21 декабря 2023, 14:03 Спутник ВКС России вышел на целевую орбиту Минобороны заявило о выходе запущенного с Плесецка спутника ВКС на орбиту РИА «Новости»

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Стартовавшая с космодрома Плесецк ракет-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на целевую орбиту военный спутник. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщило РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что управление аппаратом взяли на себя наземные средства Воздушно-космических войск России. Они установили устойчивую телеметрическую связь со спутником. Все системы работают в штатном режиме

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Новый военный спутник включили в российский каталог космических объектов.

Запуск ракеты-носителя со военным спутником прошел в четверг, 21 декабря, в 11:48 с испытательного космодрома Плесецк.

Это второй военный спутник, который Россия отправила в космос менее чем за месяц и шестой запуск ракеты Союз-2 с начала года. Прошлый запуск аппарата на расчетную орбиту прошел 26 ноября. Спутник оперативно установил связь с наземными службами и приступил к работе.