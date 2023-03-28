Технологии 28 марта 2023, 15:29 Спускаемый аппарат «Союз МС-22» приземлился в Казахстане Аппарат аварийного корабля «Союз МС-22» приземлился в степи Казахстана NASA

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Спускаемый аппарат поврежденного корабля «Союз МС-22» приземлился в казахстанской степи. Об этом сообщил ТАСС из Центра управления полетами.

Аварийная часть корабля приземлилась юго-восточнее города Жезказган без экипажа. На аппарате вернули порядка 218 килограммов грузов, среди которого находились данные научных экспериментов, а также оборудование станции для анализа и повторного использования.

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На Землю спустили разряженный во время выхода космонавтов в открытый космос летом прошлого года аккумулятор скафандра. Также космонавты передали результаты выращивания грибной культуры и создания напитка-пробиотика в космосе.

В декабре 2022 года у «Союз МС-22» случилась разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования. Корабль отстыковался от МКС 28 марта в 12:57 по московскому времени. Поврежденная часть находилась на приборно-агрегатном отсеке. Он отделился от спускаемого аппарата и сгорел в слоях атмосферы.

Члены экипажа «Союз МС-22» прибудут на Землю осенью 2023 года на корабле «Союз МС-23».