Спрос на товары для умного дома в салонах «МегаФона» вырос на треть в 2021 году

Специалисты компании объясняют это растущей потребностью в оптимизации энергопотребления и повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Спрос на товары для умного дома с начала года вырос на 34%. А в денежном выражении продажи смарт-колонок, интеллектуальных систем освещения и других устройств в этой категории поднялись на 41%, согласно данным сети «МегаФон Ритейл».

Популярность устройств для умного дома выросла на фоне пандемии, когда люди стали больше времени проводить дома. В 2021 году аналитики «МегаФона» фиксировали несколько пиков продаж: с января по март, когда многие работали или учились на удаленке, а также в мае и октябре, когда объявлялись нерабочие дни.

Темпы роста мирового рынка товаров для умного дома до 2023 года составят около 30%, как прогнозируют аналитики. Этот тренд наблюдают и в России.

«Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет», — отметил гендиректор «МегаФон Ритейл» Владимир Скурихин.

Главным инструментом для управления умным домом все чаще становятся уже не смартфоны, а смарт-колонки. На эти устройства приходится наибольшая доля продаж — 62%. Лидером стала «Яндекс.Станция Мини», спрос на которую вырос на 44%. Также популярностью пользуются «Яндекс.Станция Лайт» (22,5%) и JBL Link Portable (21%). Продажи всех смарт-колонок, если брать количество, выросли на 38%, если в деньгах — на 47%.

Интеллектуальные системы освещения занимают долю в 10,4% в этой категории, продажи в штуках выросли в 5,5 раза, в денежном выражении они увеличились в четыре раза. Популярны и смарт-розетки для экономии и учета электричества, их доля составила 6,4%. В штуках их продажи поднялись на 15%, в деньгах — на 33%. Большинство россиян и здесь отдают предпочтение продукции «Яндекса». Самая популярная умная лампа — «Яндекс YNDX-00010», а хит среди розеток — «Яндекс YNDX-0007W».

Средний чек покупки устройств для умного дома с начала года вырос на 11%, до 4671 рубля. На долю покупок в салонах «МегаФона» пришлось 75% продаж, остальные 25% — на интернет-магазины. Чаще всего товары для автоматизации домов покупают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.