Спрос на киберстрахование вырос в России

Предприниматели стали чаще пользоваться услугами киберстрахования. В первом полугодии 2021 года спрос значительно увеличился по сравнению с серединой 2020 года.

Как заявили в «Сбербанк страховании», интерес к киберстрахованию вырос среди предприятий малого и микробизнеса. В период с января по июнь 2021 года было заключено 1,1 тысячи договоров. За аналогичный период прошлого года было подписано в 3,5 раза меньше соглашений, отметила газета «Известия».

По словам специалистов компании, спрос увеличился на фоне цифровизации, набирающей обороты во время пандемии. Организации столкнулись с необходимостью быстро подключать различные интернет-сервисы.

Использование этих сервисов повысило риски кибератак. Малый и микробизнес оказались самыми уязвимыми, так как хакерам проще распространять вредоносные программы в этом сегменте. После атак злоумышленников предпринимателям приходится тратить деньги на восстановление деятельности.

Повышение спроса на услуги киберстрахования также заметили в «АльфаСтраховании», «Ингосстрахе» и ВСК.