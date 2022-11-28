Технологии 28 ноября 2022, 03:15 Спрос на iPhone упал в России «Известия»: спрос на iPhone 14 упал в России в 2,5 раза Unsplash

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Россияне стали реже интересоваться покупкой новой модели iPhone. Спрос на серию «яблочных» гаджетов уже упал в 2,5 раза, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, с осени упали продажи линейки iPhone 14. Спрос на нее стал в 2,5 раза ниже по сравнению с устройствами предыдущей модели. Эти данные подтвердили в другом мобильном операторе.

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«С сентября по середину ноября 2022 года было продано 400 тысяч iPhone, что на 60% меньше, чем за этот же период годом ранее (один миллион штук)» — отметили в пресс-службе «Марвел-дистрибуции».

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За неполный год продажи тоже показали снижение. Если в 2022 году россияне приобрели 2,96 миллиона iPhone, то в 2021-м цифра была больше на 35,2%.

Как пояснили специалисты, на падение спроса повлияли сразу несколько причин. Во-первых, в смартфоне больше не работают NFC-платежи, а пользователям стало сложнее пополнять свои счет в Apple ID. Вторым фактором стал высокий ценник на новую линейку гаджетов. Еще одним фактором эксперты назвали стагнацию iPhone.