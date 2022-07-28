Spotify оштрафовали за нарушение российского закона о приземлении

Стриминговый музыкальный сервис Spotify оштрафовали за отказ предоставить сведения о локализации баз данных российских пользователей. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ.

Он находится в зале мирового суда Москвы, где идет слушание по этому делу.

«Суд постановил: признать Spotify AB виновной и назначить ей наказание в виде штрафа на сумму 500 тысяч рублей», — сообщили представители ведомства.

Журналисты РЕН ТВ напомнили, что Spotify полностью прекратил работу на территории РФ в начале апреля этого года. Примерно в это же время приложение сервиса стало недоступно для скачивания из AppStore для пользователей из России.

При этом Spotify официально начал работу в РФ совсем недавно — в июле 2020 года.

В список IT-компаний, которые должны выполнить условия закона о заземлении данных, сервис попал 22 ноября.