Технологии 06 мая 2023, 20:43 Способный летать до 12 часов беспилотник создали в России НТИ сообщила о создании в России БПЛА «Бегалет-Мираж», способного летать до 12 часов РИА «Новости»

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Российские специалисты создали уникальный беспилотник «Бегалет-Мираж», способный находиться в воздухе до 12 часов и подниматься на высоту до восьми тысяч метров, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Там добавили, что дрон сможет взлетать даже с неподготовленных площадок.

Аппарат с вертикальными взлетом и посадкой назвали не имеющим аналогов в мире. Его сконструировали инженеры ООО «Авиационно-космические разработки „БЕГАК“».

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«Мы создали работающий демонстратор аппарата с взлетным весом 75 килограммов, 20 из которых возможна полезная нагрузка, и высотой полета в шесть-восемь тысяч метров», — уточнил гендиректор компании Александр Бегак.

Сейчас беспилотник оснастили электродвигателями, позволяющими ему находиться в полете около двух часов. За это время он сможет преодолеть 350 километров. Аппарат планируют представить и в гибридном исполнении, доукомплектовав двигателем внутреннего сгорания. После этого продолжительность нахождения в воздухе составит 10-12 часов.

Сотрудники завода на Урале создали БПЛА «Упырь». Он позволит наносить удары по технике противника в труднодоступных позициях.