Согласно ним, сейчас судно огибает Данию. В качестве пункта назначения указана «Находка».

Газопровод планировалось достроит в конце 2019 года. В декабре прошлого года глава США Дональд Трамп заявил о санкциях к участникам строительства проекта. Швейцарская компания Allseas, прокладывающая газопровод, немедленно остановила работу.

Россия заявила, что сможет достроить «Северный поток — 2» сама. Для этого у страны есть свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский».

В феврале этого года судно вышло из приморского порта Находка. После этого «Академик Черский» несколько раз менял свой маршрут.

Согласно опубликованной на сайте «Газпрома» презентации строительство газопровода будет завершено и запущено в конце 2020 года. «Северный поток — 2» сможет пропускать через себя 55 миллиардов кубометров газа.