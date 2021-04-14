Способных менять размер мозга муравьев нашли в Индии

Колонии индийских прыгающих муравьев могут существовать вечно, в отличие от своих собратьев, которые погибают в случае смерти матки. После ухода королевы ее может заменить один из рабочих муравьев. Для этого насекомое уменьшает свой мозг и увеличивает размер яичников. Об этом говорится в исследовании британских ученых, опубликованного в журнале Royal Society Publishing.

У ройных насекомых вопрос о том, кто вырастет из личинки — рабочий или матка, решается на очень ранней стадии. Индийские прыгающие муравьи способны мутировать уже во взрослом возрасте.

Колонией муравьев управляет матка. Она постоянно откладывает яйца, из которых появляются новые слуги. Королева выделяет специальные феромоны, которые блокируют фертильность остальных муравьев, которые занимаются обслуживанием колонии.

После смерти матки за освободившееся место начинается ритуальный бой между рабочими. Он может занимать до одного месяца. Победитель уменьшает свой мозг, увеличивает яичники и становится новой маткой, которая начинает нести новые яйца, чем продлевает жизнь колонии.

Мутировавшая из обычного рабочего муравья матка увеличивает продолжительность своей жизни с шести месяцев до пяти лет. В своем исследовании ученые выяснили, что возможна и обратная мутация, когда псевдоматка возвращается в свое рабочее состояние.

Для этого они поместили мутировавших королев в ограниченное пространство. Через пару дней в связи с отсутствием самцов они перестали нести яйца, а еще через несколько недель вернулись в обычное состояние, увеличив мозг до обычного размера и сократив яичники.