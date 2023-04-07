Технологии 07 апреля 2023, 22:21 Способную заряжать телефоны портативную микроволновку разработали в Японии

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Японская компания Makita разработала беспроводную микроволновую печь, от которой можно заряжать мобильный телефон. Об этом сообщил «Ридус».

Микроволновка весит порядка 10 килограммов. Ее можно переносить как сумку на плече. На протяжении восьми минут печь способна выдавать мощность 500 Ватт. Ее вместимость составляет восемь литров. В микроволновке можно разогреть крупную тарелку с едой.

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Также печь имеет порт USB, с помощью которого можно зарядить мобильный телефон.