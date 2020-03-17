17 марта 2020, 19:08
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут — комментарий эксперта
Судно «Академик Черский», способное достроить «Северный поток-2», сменило курс. В чем причина — объяснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Он назвал смену маршрута судна «непринципиальным вопросом». По словам эксперта, «все это технические моменты» и «связано с логистикой».
«А что касается самого строительства, то оно не займет много времени после того, как компания будет готова возобновить саму стройку», — уверен Гривач.