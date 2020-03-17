Он назвал смену маршрута судна «непринципиальным вопросом». По словам эксперта, «все это технические моменты» и «связано с логистикой».

«А что касается самого строительства, то оно не займет много времени после того, как компания будет готова возобновить саму стройку», — уверен Гривач.