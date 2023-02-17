17 февраля 2023, 12:57
Спортивную форму с содержанием наночастиц меди создали в России
В России создали форму с частицами меди, которая улучшает теплообмен спортсмена. Такая одежда поддерживает температуру тела в районе +37 градусов, сообщили «Известия».
Из-за санкционного давления возникли сложности с поставками профессиональной экипировки в Россию. Компания «Медь для жизни» при участии представителей Уральского федерального университета разработала спортивную форму, которая заменит зарубежные бренды.
Реклама
Отмечается, что наночастицы меди выводят лишнее тепло из организма атлета.
Реклама
Спортсмены
Реклама
Реклама