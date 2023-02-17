Технологии 17 февраля 2023, 12:57 Спортивную форму с содержанием наночастиц меди создали в России

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В России создали форму с частицами меди, которая улучшает теплообмен спортсмена. Такая одежда поддерживает температуру тела в районе +37 градусов, сообщили «Известия».

Из-за санкционного давления возникли сложности с поставками профессиональной экипировки в Россию. Компания «Медь для жизни» при участии представителей Уральского федерального университета разработала спортивную форму, которая заменит зарубежные бренды.

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Отмечается, что наночастицы меди выводят лишнее тепло из организма атлета.

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