Сплошные плюсы: опыт установки «Евро +» применят в Татарстане

Московский НПЗ посетила делегация нефтехимической компании из Татарстана. Опыт строительства и запуска нового комплекса по переработке нефти «Евро +» применят при строительстве нового завода в Татарстане.

Источник фото: пресс-служба МНПЗ

В июле Владимир Путин дистанционно дал старт работе нового комплекса переработки нефти «Евро+» Московского нефтеперерабатывающего завода. Этот комплекс — часть проекта масштабной модернизации, которую «Газпром нефть» проводит с 2011 года. Сейчас МНПЗ обеспечивает 40% топлива для столичного рынка. Современный комплекс оснащен 15 000 умных датчиков — они обеспечивают эффективную и безопасную работу. «Евро +» — это не только возросшие объемы производства, но еще и современные природоохранные решения.

Источник фото: пресс-служба МНПЗ

«Технологии, с которыми мы познакомились сегодня, и опыт работы необходимо применять и внедрять на нашем предприятии. Уверен, это даст положительный эффект в плане сохранения экологии и энергетической безопасности, а еще и безопасности персонала», — отметил Руслан Мухаметханов, заместитель главного механика «Нижнекамскнефтехим».

В рамках визита по обмену опытом Московский НПЗ посетила делегация нефтехимической компании из Татарстана. Технические специалисты ведущего российского производителя синтетических каучуков и пластиков ознакомились с оборудованием и технологиями комплекса. Опыт Московского НПЗ будет применен при строительстве новой технологической установки в Татарстане.

Источник фото: пресс-служба МНПЗ

«„Евро +“ — это самый новый и современный высокотехнологичный комплекс Московского нефтеперерабатывающего завода. Благодаря современным решениям „Евро +“ смог заменить пять установок прошлого поколения, при этом МНПЗ смог увеличить выработку нефтепродуктов, которые так важны городу — это бензин, дизель и авиакеросин. Этим опытом мы готовы поделиться с нашими коллегами», — сказал Максим Гузей, начальник управления развития Московского НПЗ.

Источник фото: пресс-служба МНПЗ

С пуском комплекса «Евро +» завершается программа вывода из эксплуатации установок прошлого поколения. Московский НПЗ продолжит развитие. В дальнейших планах — рост глубины переработки нефти и улучшение экологических характеристик.